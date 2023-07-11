НАТО использует военные и невоенные инструменты для реагирования на угрозы

Участники саммита в Вильнюсе отметили, что намерены "защищать каждый дюйм" альянса и дать отпор "любому агрессору"

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. НАТО намерена использовать военные и невоенные инструменты для реагирование на угрозы своей безопасности. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита, опубликованном во вторник по завершении первого дня встречи на высшем уровне в Вильнюсе.

"Мы будем соразмерно, согласованно и комплексно использовать военные и невоенные средства для реагирования на все угрозы нашей безопасности", - указано в тексте.

Организация опирается на противоракетный потенциал, а также ядерные и обычные вооружения, которые дополняются потенциалом в киберпространстве и космосе, говорится в заявлении.

Участники саммита отметили, что намерены "защищать каждый дюйм" альянса и дать отпор "любому агрессору".