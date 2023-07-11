СМИ сообщили о задержании 71 участника протеста в Израиле

По данным радио Kan, семь человек арестовали в аэропорту Бен-Гурион

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 июля. /ТАСС/. Полиция Израиля задержала во вторник 71 участника проходящих по всей стране акций протеста против судебной реформы, семь человек были арестованы за нарушение общественного порядка в ходе многотысячной демонстрации в аэропорту Бен-Гурион. Об этом сообщает израильское государственное радио Kan.

По данным радиостанции, из 71 задержанного 45 уже отпущены. Kan указывает, что в настоящий момент полиция перенаправляет движение транспорта в районе улицы Каплан в центре Тель-Авива, где в ближайшее время ожидается начало очередной массовой демонстрации противников судебной реформы. Акции протеста возобновились в Израиле с новой силой после того, как Кнессет (парламент) в ночь на 11 июля утвердил в I чтении первый из законопроектов, относящихся к продвигаемым правительством премьер-министра Биньямина Нетаньяху изменениям в судебной системе.

В течение дня во вторник уже прошли демонстрации в Тель-Авиве, где правоохранители использовали водометы, в Хайфе, где произошли столкновения между полицейскими и протестующими, заблокировавшими автомобильные тоннели, на шоссе на въезде в Иерусалим, а также десятках других мест. В столкновениях в течения дня во вторник пострадали по меньшей мере девять протестующих и один полицейский, сообщает Channel 12 со ссылкой на медиков.

Правительство Нетаньяху было сформировано в Израиле в конце 2022 года. Одним из первых резонансных проектов кабмина стал план судебной реформы, представленный в январе. Он, в частности, предусматривает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти контроля за отбором судей. Этот проект сразу вызвал массовые протесты либеральной оппозиции, которые продолжаются уже 26 недель.