Байден назвал историческим саммит НАТО в Вильнюсе из-за согласия Турции на принятие Швеции

Президент США выразил надежду на укрепление сотрудничества двух стран в рамках НАТО

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что благодаря согласию Анкары на принятие Швеции в НАТО саммит альянса в Вильнюсе можно считать историческим.

На встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом он назвал саммит "исторической встречей", в ходе которой "решаются многие вопросы". Согласие же Анкары снять вето на принятие Швеции в НАТО сделало саммит "еще более историческим", убежден Байден.

Он выразил надежду на укрепление сотрудничества США и Турции в рамках НАТО. Турецкий лидер в свою очередь заявил о начале нового этапа в отношениях Вашингтона и Анкары. Эрдоган также пожелал Байдену удачи на предстоящих выборах в 2024 году.

В понедельник Турция согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО после переговоров турецкого президента с премьером королевства Ульфом Кристерссоном, генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом и главой Евросовета Шарлем Мишелем перед саммитом НАТО в Вильнюсе. Швеция при этом обещала Турции не поддерживать организации, объявленные Анкарой террористическими, и оказать ей всяческое содействие в вопросе евроинтеграции.