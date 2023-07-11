Зеленский воздержался от политических оценок итогового документа саммита НАТО

Президент Украины поблагодарил Литву за помощь и поддержку в стремлении стать членом альянса

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Украина благодарит Литву за помощь и поддержку в стремлении стать членом НАТО. С таким публичным обращением к жителям Вильнюса выступил во вторник на одной из центральных площадей литовской столицы прибывший на проходящий здесь саммит альянса президент Украины Владимир Зеленский. От политических оценок итогового документа саммита он воздержался.

"Спасибо вам за помощь нашей обороне и вашу однозначную, честную, смелую и справедливую позицию, чтобы Украина была приглашена в НАТО", - сказал он.

Украинский президент воздержался в этом обращении, вслед за которым начался концерт в поддержку Киева, от политических деклараций, хотя они ожидались. Были даже сомнения в том, что он прибудет на саммит, положения итогового документа которого ничего конкретного по членству Украины в альянсе не содержат.

В Telegram-канале Зеленский написал, что беспрецедентно и абсурдно, когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины, и добавляется формулировка об условиях даже для приглашения.

Выступление Зеленского состоялось на Лукишкской площади. Для концерта с выступлением президента Украины на ней установили временную сцену с транспарантами цветов украинского флага.

Зеленский прибыл в Вильнюс, где проходит саммит НАТО, с надеждой получить четкий сигнал о членстве Украины в альянсе. Однако по итогам первого дня саммита генсек организации огласил декларацию, в которой говорится, что приглашение в НАТО будет направлено Украине после достижения согласия между союзниками и "когда все условия будут выполнены". При этом он не обозначил временных рамок процесса вступления страны в альянс.