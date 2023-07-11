11 июля, 17:43

НАТО заявила о необходимости борьбы с террористическими организациями

Страны альянса подчеркнули, что "противодействие терроризму во всех его формах и проявлениях очень важно для коллективной обороны"

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Террористические организации угрожают населению стран НАТО, альянс обязуется бороться с терроризмом во всех его проявлениях. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита, опубликованном во вторник по завершении первого дня встречи на высшем уровне в Вильнюсе.

"Террористические организации угрожают безопасности нашего населения, вооруженным силам и территории. Они расширили свои сети, укрепили возможности и сделали инвестиции в новые технологии, чтобы повысить способности достигать целей и смертоносность [своих атак]. Мы будем продолжать сдерживать [террористов], защищать [от них население] и реагировать на угрозы и вызовы со стороны террористических групп", - сказано в документе.

Страны НАТО подчеркнули, что "противодействие терроризму во всех его формах и проявлениях очень важно для коллективной обороны". Государства альянса по вопросу борьбы с терроризмом будут сотрудничать с союзниками - в частности, со странами-участницами Глобальной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в России). "НАТО также продолжит взаимодействовать по мере необходимости с другими международными субъектами", - заверили в альянсе.

Государства НАТО также поручили Североатлантическому совету обновить политику альянса по борьбе с терроризмом и "оценить в консультации с <...> партнерами в регионе те области, в которых НАТО может предоставить помощь гражданско-военного характера". 

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