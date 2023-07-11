НАТО совершенствует инструменты для противодействия России

Страны намерены обеспечить "готовность Североатлантического альянса и союзников к сдерживанию и защите от гибридных атак", говорится в декларации саммита НАТО в Вильнюсе

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. НАТО заявила, что совершенствует имеющиеся у нее инструменты для противодействия России. Об этом говорится в итоговой декларации альянса, опубликованной во вторник по итогам саммита в Вильнюсе.

"Мы совершенствуем имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для противодействия гибридным действиям России и обеспечим готовность Североатлантического альянса и союзников к сдерживанию и защите от гибридных атак", - говорится в декларации.

Лидеры 31 страны НАТО и Швеции во вторник в Вильнюсе начали двухдневный саммит, главными темами которого стали обсуждение планов поддержки Киева в боевых действиях и утверждение планов военного развертывания крупных сил НАТО у границ с Россией, а также принятие под эти планы юридических обязательств по увеличению ассигнований на оборону.