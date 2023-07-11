НАТО решила активнее работать с ЕС для поддержки Киева и борьбы с Пекином

ЕС и НАТО будут координировать свои шаги для "противодействия вызовам евро-атлантической безопасности со стороны Китая", говорится в заявлении по итогам саммита альянса в Вильнюсе

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Участники саммита НАТО приняли решение максимально расширить сотрудничество с Евросоюзом, в том числе в сфере "борьбы с дезинформацией и гибридными вызовами", для совместной поддержки Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник по итогам саммита альянса в Вильнюсе.

Кроме того, в нем указывается, что ЕС и НАТО будут координировать свои шаги для "противодействия вызовам евро-атлантической безопасности со стороны Китая".

В контексте российской специальной военной операции на Украине "сотрудничество Евросоюза и НАТО будет иметь особое значение", отмечается в документе. "НАТО и ЕС продолжат совместно поддерживать Украину", - подчеркивается в нем.

Альянс будет "поддерживать усилия Евросоюза по укреплению своей обороноспособности, которые дополняют усилия НАТО, и стремиться к максимальному вовлечению в них не входящие в ЕС страны НАТО". В документе утверждается, что сотрудничество с Евросоюзом будет способствовать "более справедливому распределению оборонных расходов альянса" и значительно усилит возможности НАТО в логистической и гражданской сферах, включая "борьбу с дезинформацией, гибридными угрозами и кибератаками, защиту критической инфраструктуры", а также развитие новых военных технологий.