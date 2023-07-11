Страны НАТО обеспокоены расширением ядерного арсенала Китая

Участники саммита альянса выступили против "любых попыток производства плутония в военных целях под прикрытием гражданских программ"

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Страны НАТО обеспокоены расширением и диверсификацией ядерного арсенала Китая. Об этом говорится в заявлении альянса, опубликованном по итогам первого дня саммита в Вильнюсе.

"КНР стремительно расширяет и диверсифицирует свой ядерный арсенал, увеличивая количество боеголовок и число современных систем доставки с целью создания ядерной триады, и при этом не предпринимает значимых усилий по обеспечению транспарентности или добросовестных усилий по достижению контроля над ядерными вооружениями или снижению рисков", - указано в документе.

Участники саммита выступили против "любых попыток производства плутония в военных целях под прикрытием гражданских программ", которые противоречат условиям Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В этом контексте страны альянса призвали Китай обеспечить прозрачность в отношении национальной политики и возможностей в области ядерного оружия.