Страны НАТО опасаются применения против них ядерного или химического оружия

Страны альянса сообщили, что для защиты от угроз такого рода следуют политике, согласованной на Мадридском саммите 2022 году

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Страны НАТО считают возможность применения химического, биологического или ядерного оружия против альянса одной из угроз безопасности. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита, опубликованном во вторник по завершении первого дня встречи на высшем уровне в Вильнюсе.

"Потенциальная возможность применения химических, биологических, радиологических и ядерных материалов или оружия против НАТО враждебными государственными и негосударственными субъектами остается одной из главных и растущих угроз нашей безопасности", - сказано в документе.

Страны альянса сообщили, что для защиты от угроз такого рода следуют политике, согласованной на Мадридском саммите 2022 году. Также они "инвестируют в военный потенциал", который необходим для "обеспечения национальной и коллективной устойчивости к рискам и угрозам, связанным с химическими, биологическими, радиологическими и ядерными материалами".