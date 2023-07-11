НАТО опасается, что гибридные угрозы перейдут в вооруженное нападение

Страны альянса намерены продолжить "подготовку к гибридным угрозам, их сдерживание, защиту от них и противодействие им, в том числе путем возможного развертывания групп поддержки контргибридных операций"

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. НАТО опасается, что гибридные угрозы участникам альянса могут достичь уровня вооруженного нападения, и будет противодействовать им со всей решимостью. Об этом говорится в итоговом заявлении лидеров стран НАТО, опубликованном во вторник на встрече в Вильнюсе.

"Мы продолжаем сталкиваться с растущими гибридными угрозами и вызовами со стороны государственных и негосударственных субъектов, которые используют гибридную деятельность, в том числе путем вмешательства и вредоносного использования технологий, для того чтобы нанести удар по нашим политическим институтам, критической инфраструктуре, обществам, демократическим системам, экономике и безопасности наших граждан", - отмечается в документе.

В связи с этим в нем указывается, что страны НАТО едины в защите своих обществ от этой вредоносной деятельности. "Мы вновь заявляем, что гибридные операции против союзников могут достичь уровня вооруженного нападения и побудить Совет [НАТО] прибегнуть к статье 5 Вашингтонского договора", которая предусматривает коллективную оборону в случае нападения на кого-либо из членов альянса, говорится в заявлении вильнюсского саммита.

"Мы продолжим подготовку к гибридным угрозам, их сдерживание, защиту от них и противодействие им, в том числе путем возможного развертывания групп поддержки контргибридных операций", - сообщили лидеры стран НАТО. Они уточнили, что продолжают "разрабатывать комплексные превентивные и ответные меры и готовы применить их для повышения устойчивости и удержания злонамеренных субъектов от участия в гибридных операциях".

"Отдельные союзники, - говорится далее в документе, - могут в случае необходимости рассматривать вопрос об указании на субъектов гибридной деятельности и скоординированном реагировании на нее, признавая, что указание на субъектов является суверенной национальной прерогативой".

"Мы будем продолжать бороться с дезинформацией и дезинформированием, в том числе с помощью позитивных и эффективных стратегических коммуникаций. Мы также продолжим оказывать поддержку нашим партнерам в повышении их устойчивости перед лицом гибридных вызовов", - заявили лидеры стран НАТО.