11 июля, 17:35

Страны НАТО увеличат запасы критически важных боеприпасов

В заявлении альянса отмечаются намерения продолжить укрепление своего военного потенциала

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Страны НАТО приняли решение значительно увеличить имеющиеся у них запасы некоторых критически важных боеприпасов.

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Об этом говорится в итоговом заявлении саммита альянса, опубликованном во вторник по завершении первого дня встреч на высшем уровне в Вильнюсе.

"Мы решили значительно увеличить наши запасы некоторых критически важных боеприпасов", - указывается в тексте.

В нем также отмечаются намерения альянса продолжить укрепление своего военного потенциала. "Наш крепкий военный потенциал имеет решающее значение для сдерживания и обороны. Мы продолжаем вкладывать все больше средств в [наращивание] передовых и оперативно совместимых возможностей во всех областях, уделяя особое внимание боеспособным <…>, хорошо оснащенным силам и технически продвинутым средствам. Они будут отражать требования оборонных планов НАТО и других задач", - подчеркивается в заявлении. Это, как утверждается, будет способствовать сохранению "технологического преимущества" НАТО.

  

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