НАТО назвала несовместимым с политикой сдерживания договор о запрещении ядерного оружия

Участники саммита НАТО подчеркнули, что ДЗЯО не имеет юридической силы для стран альянса

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) несовместим с политикой сдерживания стран НАТО и представляет угрозу для существующей архитектуры безопасности. Об этом говорится в заявлении альянса, опубликованном по итогам первого дня саммита в Вильнюсе.

"Мы вновь заявляем, что Договор о запрещении ядерного оружия противоречит и несовместим с политикой ядерного сдерживания Североатлантического альянса, идет вразрез с существующей архитектурой нераспространения и разоружения, рискует подорвать основы Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и не учитывает текущую обстановку в сфере безопасности", - указано в документе.

Участники саммита подчеркнули, что ДЗЯО не имеет юридической силы для стран альянса, а также призвали союзников "присоединиться к работе по укреплению коллективной безопасности с помощью ощутимых и проверяемых мер, способных снизить стратегические риски и обеспечить устойчивый прогресс в области ядерного разоружения". В то же время авторы заявления отметили, что НАТО поддерживает конечную цель построения мира без ядерного оружия в полном соответствии с положениями ДНЯО, который не наносит ущерба коллективной безопасности.