Байден пропустит ужин для лидеров НАТО из-за подготовки к выступлению

На мероприятии будет присутствовать госсекретарь США Энтони Блинкен

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден пропустит во вторник ужин, который будет организован для участников саммита Организации Североатлантического договора (НАТО), проходящего в Вильнюсе. Об этом сообщил журналистам представитель вашингтонской администрации.

У американского лидера много дел, и он готовится ко второму дню саммита альянса и своему выступлению, приводит слова чиновника пресс-пул Белого дома. На ужине будет присутствовать госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ранее помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что 12 июля по итогам саммита Байден выступит с "важной речью", в которой сформулирует свое видение проблем, стоящих перед Вашингтоном и его союзниками, включая конфликт на Украине и борьбу с изменением климата.