НАТО утверждает, что самая серьезная угроза ее безопасности исходит от России

По мнению альянса, "терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой самую прямую асимметричную угрозу безопасности наших граждан"

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. НАТО усматривает со стороны России наиболее значительную угрозу своей безопасности. Об этом говорится в опубликованном во вторник итоговом заявлении саммита Североатлантического альянса.

"Российская Федерация является наиболее серьезной и непосредственной угрозой безопасности союзников и миру и стабильности в Евро-атлантическом регионе", - утверждается в коммюнике.

"Терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой самую прямую асимметричную угрозу безопасности наших граждан и международному миру и процветанию, - уточняется в документе. - Угрозы, с которыми мы сталкиваемся, глобальны и взаимосвязаны".

Лидеры 31 страны НАТО и Швеции начали во вторник двухдневную встречу, главными темами которой являются обсуждение планов поддержки Украины в боевых действиях против РФ и утверждение планов военного развертывания крупных сил альянса у российских границ, а также принятие под эти планы юридических обязательств по увеличению ассигнований на оборону.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами отмечал, что страны НАТО считают Россию своим противником, поэтому на стартовавшем в Вильнюсе саммите все обсуждения будут вестись во враждебном по отношению к Москве ключе. Он добавил, что российские власти пристально следят за встречей альянса.