11 июля, 17:52

В Киеве заявили, что заранее знали решение саммита в Вильнюсе о вступлении в НАТО

Сергей Холодилин/ БелТА/ ТАСС
Cоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
© Сергей Холодилин/ БелТА/ ТАСС

По словам главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, Киев знал, что альянс "сделает только первые шаги: долгосрочная программа и отказ от ПДЧ"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Киев не удивлен тем, что не получил на саммите НАТО в Вильнюсе приглашение вступить в альянс. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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"Никто, кроме Украины, не готов отвечать на эти вызовы и нести ответственность, - сказал он в эфире национального телемарафона. - Мы знали, что НАТО сделает только первые шаги: долгосрочная программа и отказ от ПДЧ (план действий по членству - прим. ТАСС)".

Тем не менее президент Украины Владимир Зеленский по пути в Вильнюс высказал негодование в связи с тем, что страны НАТО не намерены принимать конкретные решения о сроках приглашения Киева в альянс. Эти заявления, по данным европейской версии газеты Politico, вызвали удивление некоторых присутствующих в Вильнюсе западных дипломатов. Один из них, пишет газета, сказал, что Зеленский "заходит слишком далеко". Позднее президент Украины принял участие в концерте на центральной площади литовской столицы в поддержку вступления Украины в альянс, заявив, что приехал "с верой в сильную НАТО".

По завершении первого дня саммита генсек организации Йенс Столтенберг огласил итоговое заявление, в котором говорится, что приглашение в НАТО будет направлено Украине после достижения согласия между союзниками, "когда все условия будут выполнены". При этом он не обозначил временных рамок процесса вступления страны в альянс.

  

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