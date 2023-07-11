Сунак и Дуда отметили значительную совместимость ВСУ с силами НАТО

Премьер-министр Великобритании и президент Польши также заметили, что конфликт "продемонстрировал важность усиления оборонной промышленности в странах альянса"

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины в ходе конфликта с Россией добились "значительной военной совместимости с силами НАТО". К такому мнению пришли премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Польши Анджей Дуда во время встречи, прошедшей во вторник на полях саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.

Как говорится в коммюнике, распространенном канцелярией главы британского правительства, политики также заметили, что конфликт "продемонстрировал важность усиления оборонной промышленности в странах альянса".

Не упомянув вопрос членства Украины в НАТО, на которое рассчитывают в Киеве, Сунак и Дуда отметили "необходимость применения долгосрочных гарантий безопасности для Украины, чтобы обеспечить, что ей никогда не будут снова угрожать схожим образом". Как говорится в коммюнике, политики также обсудили "необходимость продолжать усиливать НАТО" в ответ на угрозу, которую якобы представляет Россия.