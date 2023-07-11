11 июля, 17:48,
обновлено 11 июля, 18:02
Военная операция на Украине

Госдеп заявил, что вступление Украины в НАТО в ходе боев означало бы войну США с Россией

При администрации президента Джо Байдена такого не случится, отметил руководитель пресс-службы ведомства Мэттью Миллер

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Вступление Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО) во время боевых действий не произойдет, это означало бы войну США с Россией. Как заявил во вторник на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, при администрации президента Джо Байдена такого не случится.

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"Было бы нецелесообразно принимать Украину в НАТО сейчас, когда она находится в состоянии войны, что означало бы вступление Соединенных Штатов в войну с Россией. Президент Байден с самого начала дал понять, что, пока он руководит [администрацией США], этого не произойдет", - сказал дипломат. 

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