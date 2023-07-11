ООН сообщила о продолжении контактов по продлению зерновой сделки

По словам официального представителя генсека организации Стефана Дюжаррика, ООН сосредоточена на полном выполнении договоренностей

ООН, 11 июля. /ТАСС/. Дискуссии по вопросам продления зерновой сделки продолжаются, ООН сосредоточена на полном выполнении договоренностей, включая Меморандум о понимании с Россией по обеспечению экспорта российского продовольствия и удобрений. Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"У меня нет ничего касательно черноморской зерновой инициативы и Меморандума о понимании [с Российской Федерацией], кроме того, что дискуссии продолжаются, телефоны разрываются, <...> люди поднимают трубки", - сказал он.

На вопрос о том, продолжит ли работу Совместный координационный центр в Стамбуле, если Россия заявит о прекращении участия в сделке после 17 июля, Дюжаррик призвал обратиться к тексту договоренностей. "Я думаю, там содержатся варианты [действий] на различные случаи", - добавил он, не уточнив, о чем идет речь.

На просьбу корреспондента ТАСС пояснить, будет ли сделка считаться продленной, если Россия не заявит о выходе из соглашений, представитель ООН отметил, что не станет вдаваться в гипотетические сценарии. "Мы сосредоточены сейчас на продлении сделки, полном выполнении Меморандума о понимании, потому что все это способствует нашей борьбе с голодом в мире", - сказал Дюжаррик.

Ранее во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил журналистам, что российская часть договоренностей так и не выполнена, несмотря на усилия руководства всемирной организации.