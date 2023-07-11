РФ намерена пойти на повторное голосование в СБ ООН по проекту резолюции по помощи Сирии

Проект резолюции предусматривает продление механизма трансграничной помощи в Сирии на полгода

ООН, 11 июля. /ТАСС/. Россия готова пойти на повторное голосование в Совете Безопасности ООН по проекту своей резолюции о продлении механизма трансграничной помощи в Сирии на полгода. Об этом заявил во вторник первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Сегодня западники вновь устроили шоу из вопроса продления трансграничного механизма оказания гуманитарной помощи Сирии. Вместо того чтобы договариваться, нас вновь спровоцировали на применение вето, - отметил дипломат в своем Telegram-канале. - Похоже, как обычно, в расчете на то, что договариваться мы будем после. Однако в нашем выступлении мы четко указали, что этот сценарий не пройдет. На сей раз швейцарские неформальные кураторы гуманитарного досье слишком заигрались, разброс в позициях чересчур велик. Поэтому единственный вариант, который устроит нас и сирийцев: повторное голосование по нашему проекту, который западники также сегодня не поддержали".

Во вторник Россия применила право вето в Совете Безопасности ООН, чтобы заблокировать западный вариант резолюции по продлению механизма трансграничной помощи в Сирии на девять месяцев. Затем Совет Безопасности не поддержал российский проект резолюции по этому же вопросу. Против выступили Великобритания, США и Франция, остальные делегации воздержались. Механизм трансграничной помощи действовал с 2014 года.