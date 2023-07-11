Трамп выступил против передачи кассетных боеприпасов Украине

По словам экс-президента США, если поставка кассетных боеприпасов спровоцирована дефицитом обычных снарядов у страны, то "это лишь подтверждает необходимость немедленной деэскалации"

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп выступил против передачи Украине кассетных боеприпасов. Соответствующее заявление политика, претендующего на выдвижение кандидатом от Республиканской партии на выборах президента США 2024 года, распространила во вторник его пресс-служба.

"[Президенту США] Джо Байдену не следует все больше приближать нас к третьей мировой войне за счет поставок кассетных боеприпасов Украине, он должен пытаться остановить войну и прекратить ужасные смерти и разрушения, вызванные некомпетентной администрацией [США] ", - заявил Трамп.

По его словам, если поставка кассетных боеприпасов спровоцирована дефицитом обычных снарядов у США, то "это лишь подтверждает необходимость немедленной деэскалации". "Это определенно значит, что мы не должны отправлять Украине наши последние запасы в ситуации, когда наш собственный арсенал, по словам продажного Джо Байдена, сократился настолько, что это представляет опасность", - подчеркнул республиканец.