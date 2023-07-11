Эрдоган выразил надежду на пользу для Турции от переговоров с Байденом в Вильнюсе

Канцелярия турецкого президента пояснила, что лидеры обсудили "политические, экономические и торговые отношения между Турцией и США"

АНКАРА, 11 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что его переговоры с американским лидером Джо Байденом в Вильнюсе принесут пользу республике.

"В ходе нашей встречи мы обсудили двусторонние отношения и возможности сотрудничества в области безопасности. Хочу, чтобы эти контакты были полезны для нашей страны", - написал Эрдоган в своем Telegram-канале. Канцелярия турецкого президента пояснила, что лидеры обсудили "политические, экономические и торговые отношения между Турцией и США".

Переговоры состоялись в Вильнюсе на площадке саммита НАТО. Беседа президентов продолжалась 1 час и 15 минут. Эрдоган отметил, что его "прошлые встречи [с Байденом] были своего рода разминкой", но сейчас они "начинают новый этап" отношений.

Турецкий лидер пока не сообщил о конкретных результатах переговоров с Байденом. Как ожидалось, одной из главных тем переговоров президентов была перспектива продажи Турции самолетов F-16, которую до сих пор не одобрил Конгресс. Кроме того, Турция недовольна тем, что ее за покупку у России ЗРС С-400 исключили из проекта истребителя F-35 и не вернули вложенные ею средства.