На "Славянском базаре" состоится выступление Лукашенко и видеообращение Путина

У фестиваля будет насыщенная программа, отметил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступит на открытии фестиваля "Славянский базар", также будет передано обращение российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил журналистам госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии (СГ) Дмитрий Мезенцев на международной выставке "Иннопром-2023" в Екатеринбурге.

12 июля 2023 года начнет работу XXXII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске", его торжественное открытие состоится 13 июля. Мероприятие продлится до 17 июля.

"Мы ждем в Витебске особый праздник, открывающийся гала-концертом в ближайший четверг, на котором традиционно выступит и президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко, и будет представлено обращение главы российского государства Владимира Владимировича Путина ко всем, кто соберется в амфитеатре", - сказал он.

В беседе с корреспондентом ТАСС Мезенцев уточнил, что у фестиваля будет насыщенная программа. "У нас ряд концертов на площадках филармонии, театральных площадках, и мы хотим провести круглый стол как слушание о задачах тех руководителей вузов, деятелей искусства, руководителей театральных и творческих коллективов, которые уже многое делают, но могут формировать еще более содержательные планы, чтобы мы понимали, сколь глубока и масштабна наша культура", - подчеркнул госсекретарь СГ.

Среди запланированных мероприятий концерт "Союзное государство приглашает...", посвященный 85-летию народного артиста СССР Игоря Лученка (1938-2018) в сопровождении Национального академического концертного оркестра Белоруссии им. Финберга, праздник народной культуры и традиций, а также целый ряд концертов.

"Славянский базар в Витебске" - это один из крупнейших фестивалей такого рода на постсоветском пространстве. Проводится в Белоруссии ежегодно с 1992 года.

"Иннопром"

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В этом году выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема "Иннопром-2023" - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной - партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.