Посольство РФ сообщило об отсутствии обращений от россиян по отказу во въезде в Израиль

Telegram-канал Baza сообщил, что более десяти граждан России уже сутки находятся в аэропорту Тель-Авива, так как их не пустили в Израиль

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 июля. /ТАСС/. В консульский отдел посольства РФ в Тель-Авиве обращений от граждан России об отказе во въезде в Израиль не поступало. Об этом во вторник сообщили ТАСС в российском дипломатическом представительстве.

11 июля Telegram-канал Baza сообщил, что более десяти граждан России уже сутки находятся в аэропорту Тель-Авива, так как их не пустили в Израиль.

"В последние дни в консульский отдел посольства России в Тель-Авиве обращений от российских граждан относительно отказа им во въезде в Израиль не поступало. В целом российская сторона следит за ситуацией со въездом наших граждан в Государство Израиль, а также находится в контакте с израильской стороной по данному вопросу", - сообщили в посольстве РФ.

Дипломаты также обратили внимание на то, что "в соответствии с соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Государства Израиль об отказе от визовых требований при взаимных поездках граждан от 20 марта 2008 года, каждая из сторон сохраняет за собой право отказать во въезде гражданам государства другой стороны, которых она сочтет нежелательными, или сократить срок пребывания таких граждан".