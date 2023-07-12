СМИ: демонстранты блокировали улицы в Иерусалиме и пришли к дипмиссии США в Тель-Авиве

Как сообщает газета The Jerusalem Post, в охране порядка принимают участие бойцы пограничной полиции

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июля. /ТАСС/. Участники акций протеста против судебной реформы в Израиле блокировали во вторник вечером улицы в центре Иерусалима и устроили демонстрацию у дипмиссии США в Тель-Авиве. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

По данным издания, в Иерусалиме полицейские перекрыли несколько улиц, в охране порядка принимают участие бойцы пограничной полиции. В Тель-Авиве ранее во вторник полицейские применяли водометы для разгона акции протеста в центре города. Порядка 12 тыс. человек приняли участие в протестах в аэропорту Бен-Гурион, где, к настоящему моменту, по данным радио Kan, после завершения демонстрации правоохранителям удалось восстановить порядок.

По подсчетам радиостанции, в течение дня были задержаны 73 участника проходящих по всей стране акций протеста против судебной реформы, семь были арестованы за нарушение общественного порядка в ходе демонстрации в аэропорту Бен-Гурион.

Действующее правительство Биньямина Нетаньяху было сформировано в Израиле в конце 2022 года. Одним из первых резонансных проектов кабмина стал план судебной реформы, представленный в январе. Он, в частности, предусматривает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти контроля за отбором судей. Этот проект сразу вызвал массовые протесты либеральной оппозиции.