Байден продлил на год действие американских санкций в связи с ситуацией в Гонконге

Президент США назвал ее необычной и чрезвычайной угрозой для Вашингтона

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден продлил во вторник еще на один год действие американского санкционного режима в отношении Китая в связи с ситуацией в Гонконге.

"Ситуация в Гонконге, включая последние действия Китайской Народной Республики по подрыву автономии Гонконга, продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу, источник которой в значительной степени находится за пределами США, для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов. По этой причине действие режима национальной чрезвычайной ситуации, провозглашенного 14 июля 2020 года <...>, должно продолжиться после 14 июля 2023 года, - говорится в заявлении Байдена, распространенном Белым домом. - В связи с этим <...> я продлеваю на год режим национальной чрезвычайной ситуации <...> в связи с ситуацией в Гонконге".

Летом 2020 года парламент Китая принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как отмечали в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти, сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение. Белый дом воспринял эту законодательную инициативу как "нарушение автономии" Гонконга.

14 июля 2020 года занимавший на тот момент пост президента США Дональд Трамп подписал указ, предполагающий санкции в отношении КНР в связи с ситуацией в Гонконге, а также отмену торгово-экономических преференций Соединенных Штатов для этого специального административного района КНР. Пекин осудил действия Вашингтона, назвав их вмешательством во внутренние дела Китая.