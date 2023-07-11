В Sky News назвали самообманом желание Украины присоединиться к НАТО в ближайшее время

Руководитель военной редакции телеканала Дебора Хейнс отметила, что теперь альянсу "необходимо преодолеть разочарование Украины"

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Стремление Украины получить членство в НАТО похоже на самообман, в ближайшее время подобная перспектива не вырисовывается. Такое мнение во вторник выразила в авторской заметке руководитель военной редакции телеканала Sky News Дебора Хейнс, комментируя итоговое заявление саммита альянса в Вильнюсе.

Она отметила, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому не удалось добиться конкретных гарантий и временных сроков со стороны государств - членов НАТО относительно приема Украины в состав военно-политического блока. Хейнс добавила, что теперь альянсу "необходимо преодолеть разочарование Украины" и сосредоточиться на военной помощи киевскому правительству. Она подчеркнула, что присоединение Украины к НАТО в то время, когда продолжаются боевые действия, является "несбыточной мечтой".