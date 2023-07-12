AP: США могут поставить Греции тактическое оружие в противовес своим уступкам Турции

По данным агентства, таким образом Вашингтон сделает возможной продажу Анкаре истребителей F-16

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. США изучают возможность поставить Греции тактическое оружие, чтобы развеять опасения конгрессменов в связи с количеством уступок, которые Турция может получить в обмен на поддержку вступления Швеции в НАТО, и вместе с тем сделать возможной продажу Анкаре истребителей F-16. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press (AP) со ссылкой на неназванного американского сенатора.

Отмечается, что это предложение прозвучало на фоне идущего в Вильнюсе саммита НАТО и попыток Вашингтона убедить Анкару как можно скорее завершить процесс одобрения заявки Стокгольма. Таким образом американская администрация пытается снизить обеспокоенность тех членов Конгресса, которые считают, что "нарушение прав человека в Турции и ряд других проблем" не позволяют вести переговоры с Анкарой, указывает агентство.

Ранее Турция запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для имеющихся у нее самолетов. Агентство напоминает, что главным противником продажи Анкаре американских истребителей стал председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес. Чтобы убедить его поменять позицию, Вашингтон предложит снабдить Афины тактическими вооружениями для защиты на случай агрессии со стороны Анкары, пояснил собеседник AP, который также является членом Сената от Демократической партии. О каких именно видах оружия идет речь, в материале не уточняется.

В понедельник Менендес заявил, что обсуждает с американской администрацией продажу Анкаре F-16 и может принять решение в течение следующей недели. Сенатор уточнил, что ожидает от США "гарантий прекращения агрессии Турции в адрес соседей", в том числе, по мнению сенатора, необходимо "усилить безопасность Греции".