Дания, ФРГ и Швеция не присутствуют на заседании СБ ООН по "Северным потокам"

ООН, 11 июля. /ТАСС/. Представители Дании, ФРГ и Швеции не присутствуют во вторник на созванном Россией заседании Совета Безопасности ООН по подрывам газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", передает корреспондент ТАСС.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский сообщил, что российская делегация запросила на 11 июля проведение открытого заседания Совета Безопасности ООН по теме подрыва "Северных потоков". По словам дипломата, Россия обратилась к "британскому председательству [с целью] пригласить для отчета представителей" трех стран - Дании, ФРГ и Швеции, - ведущих расследования по факту диверсий на газопроводах.