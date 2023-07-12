Посол Ирана в РФ заявил о важности развития отношений двух стран с акцентом на культуру

Казем Джалали предложил усилить культурное взаимодействие проведением совместных выставок, съемками фильмов об исторических взаимоотношениях Тегерана и Москвы

АСТРАХАНЬ, 12 июля. /ТАСС/. Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что необходимо развивать отношения стран с акцентом на культуру и предложил усилить культурное взаимодействие проведением совместных выставок, съемками фильмов об исторических взаимоотношениях двух стран. Об этом он сообщил во вторник на брифинге для журналистов по итогам просмотра документального фильма о взаимоотношениях иранской провинции Гилян и Астраханской области.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области будет снят документальный проект об исторических, экономических и культурных связях региона с иранской провинции Гилян. Съемочная группа документалистов и деятелей искусства из провинции Гилян посетила Астраханскую область в октябре 2021 года.

"Я думаю, что самый главный элемент, который нам очень нужен и может укрепить отношения между нашими странами - это познание друг о друге. <…> И то, что наши друзья сделали фильм "Море добра", - это шаг в познании наших отношений. Мы можем увеличить объем нашего культурного взаимодействия в контексте проведения выставок, обменов художественными произведениями и производством совместных фильмов и сериалов на историческую тему. <…> Необходимо развивать наши отношения с акцентом на культуру", - сообщил Джалали.

В рамках визита посла в астраханском краеведческом музее была представлена фотовыставка с 30 работами фотолюбителей и независимых фотографов, которые совершили фототур по портам Гилян. Также для иранской делегации и приглашенных гостей прошел показ документального фильма "Море добра" об истории отношений между Астраханской областью и провинцией Гилян.

Во вторник в Астрахани работает иранская делегация во главе с послом Ирана в России Каземом Джалали. В состав делегации также входят представители совместной Российско-иранской торговой палаты и иранской съемочной группой документального фильма об отношениях с Астраханской областью "Море добра".

Иранская провинция Гилян стояла у истоков сотрудничества Астраханской области с Исламской Республикой Иран в сфере транспорта и торговли - регионы являются важными звеньями международного транспортного коридора Север - Юг. У субъектов есть много точек пересечения в истории, культуре и сфере образования. Так, в Астрахани в 2016 году на средства палаты промышленности, торговли, рудников и сельского хозяйства иранской провинции Гилян открыт памятник персидскому поэту и философу Омару Хайяму. Между Астраханским госуниверситетом и университетами северных провинций Ирана в 2002-2003 годах были установлены прямые связи, в результате которых реализуются программы обмена студентами и преподавателями.