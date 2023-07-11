Глава правящей партии Грузии заявил, что страна ничего не ожидала от саммита НАТО

Ираклий Кобахидзе также добавил, что текст заявления НАТО говорит о прагматичном подходе альянса к отношениям с РФ

ТБИЛИСИ, 11 июля. /ТАСС/. Власти Грузии не ожидали ничего нового от саммита НАТО в Брюсселе. Об этом свидетельствует и принятое странами - членами альянса итоговое заявление, сообщил председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

"На самом деле, мы не ожидали раскрытия темы, которая была записана в коммюнике о бухарестском саммите (2008 года - прим. ТАСС). В конечном итоге текст так был сформулирован, как был. То есть в тексте было то, чего мы и так ожидали", - сказал Кобахидзе.

Глава правящей партии также добавил, что текст заявления НАТО говорит о прагматичном подходе альянса к отношениям с РФ. "Был сохранен определенный статус-кво, что является результатом прагматичной политики в отношении России. Об этом свидетельствует и конкретная запись в коммюнике. Там прямо написано, что НАТО не ищет конфронтации с Россией", - заключил он.

По итогам саммита НАТО в Вильнюсе ранее во вторник было опубликовано заявление, в котором говорится, что альянс остается приверженным решению, принятому на саммите в Бухаресте в 2008 году о том, что Грузия и Украина обязательно станут членами Североатлантического альянса. Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны блока приняли решение упразднить план действий для членства Украины и пообещали пригласить Киев в альянс, "когда все условия будут выполнены".

Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов, в ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании страны стать членом альянса. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили. Новое правительство, пришедшее к власти после победы коалиции "Грузинская мечта" в октябре 2012 года, продолжило курс на интеграцию в НАТО, назвав в то же время "важнейшей задачей поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии". В 2015 и 2016 годах Тбилиси посещал Столтенберг, он заверял, что Грузия станет членом НАТО, но отмечал, что не может назвать точных сроков вступления страны в альянс.