Глава МИД ФРГ заявила, что саммит НАТО показал ее максимальную сплоченность

"Путин хотел нас разобщить, но все наоборот", отметила Анналена Бербок

БЕРЛИН, 11 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что саммит НАТО в Вильнюсе продемонстрировал, что Североатлантический альянс в настоящее время более сплочен, чем когда-либо. Такое мнение она высказала во вторник в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Саммит НАТО в Вильнюсе показывает, что трансатлантическая дружба укрепляется, а альянс более сплочен, чем когда-либо", - приводит слова Бербок МИД ФРГ на своей странице в Twitter. "[Президент РФ Владимир] Путин хотел нас разобщить, но все наоборот", - утверждала глава внешнеполитического ведомства Германии.

В итоговом заявлении саммита альянса, опубликованном во вторник по завершении первого дня встреч на высшем уровне в Вильнюсе, указывается, что признается необходимость сделать больше для выполнения обязательств "в качестве союзников по НАТО, в том числе для удовлетворения давних потребностей НАТО для обеспечения ресурсами новых планов обороны и обновления вооружений, а также для обеспечения операций, миссий и деятельности НАТО". Члены альянса также признают, что "во многих случаях потребуются расходы, превышающие 2% ВВП, для устранения существующих недостатков и удовлетворения требований во всех секторах для гарантий безопасности".