Госдеп: США не могут гарантировать, что не обставят условиями передачу F-16 Турции

Руководитель пресс-службы ведомства Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон и Анкара будут продвигаться вперед в реализации этой сделки

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не может гарантировать, что члены американского Конгресса не обяжут Анкару выполнить несколько условий для одобрения контракта на поставки истребителей F-16 Турции. Об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Дипломата спросили, может ли он гарантировать, что продажа F-16 Анкаре будет осуществляться без каких-либо условий. "Я не могу этого сделать, потому что не могу говорить от имени членов Конгресса. Я могу сказать, что мы поддерживаем продажу F-16 Турции и что мы намерены двигаться вперед в этом направлении, но в рамках продажи есть важный аспект, который должен быть одобрен Конгрессом", - ответил Миллер.

"Как сообщил сегодня помощник президента США по национальной безопасности [Джейк Салливан], мы будем продвигаться вперед в реализации этой сделки, которая должна быть одобрена ключевыми членами Конгресса", - добавил представитель американского внешнеполитического ведомства. По его словам, госсекретарь Энтони Блинкен неоднократно обсуждал с турецкой стороной вопрос продажи F-16. Он также объяснял американским законодателям, что администрация США поддерживает заключение этого контракта.

В понедельник председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса Роберт Менендес, выступающий против продажи Турции истребителей, сообщил, что ведет переговоры с американскими чиновниками и может принять решение по этом вопросу в течение следующей недели. Он добавил, что ожидает от "администрации [президента США Джо] Байдена гарантий прекращения агрессии Турции в адрес соседей", в том числе, по мнению сенатора, необходимо "усилить безопасность Греции".

Ранее Турция запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для имеющихся у нее самолетов. Американские законодатели могут препятствовать продажам вооружений США другим государствам. Как заявлял Блинкен, некоторые члены Конгресса призывают увязать такие поставки Турции с шагами Анкары, необходимыми для принятия Швеции в НАТО. В понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган "согласился как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент и работать с ним для ратификации этого документа в кратчайшие сроки".