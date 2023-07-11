Болтон назвал пустой тратой времени разговоры о вступлении Украины в НАТО

Бывший помощник президента США по нацбезопасности заявил, что если бы Киев согласились принять в НАТО при Джордже Буше - младшем, то боевые действия сейчас не велись бы на украинской территории

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Переговоры на высоком уровне о вступлении Украины в НАТО являются пустой тратой времени и лишь посылают неверный сигнал России об отсутствии единства в альянсе. С таким мнением во вторник выступил бывший помощник президента США по национальной безопасности (2018-2019) Джон Болтон в интервью британской радиостанции LBC.

"Мы должны были сказать еще несколько месяцев назад Украине: "Не поднимайте этот вопрос". Это политика, основанная на Вашингтонском договоре. Статья 5 гласит, что нападение на одного [члена НАТО] является нападением на всех. НАТО никогда не принимала в свой состав страны, находящиеся в состоянии войны, поскольку это неизбежно означало бы, что все остальные [члены] альянса находятся в состоянии войны. Я думаю, что вся эта история - пустая трата времени и сигнал России о разногласиях в альянсе", - сказал он.

Болтон заявил, что если бы европейские страны - члены НАТО, в первую очередь Германия и Франция, согласились по ускоренной процедуре принять Украину в состав блока еще при 43-м президенте США (2001-2009) Джордже Буше - младшем, то сегодня боевые действия не велись бы на украинской территории. Однако сейчас, в условиях военного конфликта, по словам политика, говорить о вступлении Украины в альянс не имеет смысла.