Госдеп США отказался прогнозировать сроки вступления Украины в НАТО

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер подтвердил позицию Вашингтона о невозможности принятия Киева в НАТО до завершения боевых действий

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Госдепартамент США отказался прогнозировать сроки вступления Украины в НАТО и условия завершения конфликта.

"Я просто скажу, что мы не назначаем каких-либо временных сроков. Я не думаю, что делать это целесообразно, поскольку, как отметил сегодня альянс в коммюнике, когда участники альянса согласятся, что обозначенные условия были выполнены, они будут готовы направить Украине приглашение", - сказал во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на регулярном брифинге для журналистов.

Он также подтвердил позицию Вашингтона о невозможности принятия Киева в НАТО до завершения боевых действий, так как в противном случае США оказались бы в состоянии конфликта с Россией.

Миллера спросили, что Вашингтон подразумевает под завершением боевых действий, идет ли речь о заключении мирного договора, "когда есть вероятность заморозки конфликта". "Очень сложно ответить на этот вопрос, не углубляясь в гипотетические предсказания в отношении ситуации, которая очень непредсказуема по своей сути", - ответил представитель Госдепартамента. "Я не хотел бы делать каких-либо предсказаний в отношении того, как и при каких условиях может завершиться война", - добавил Миллер.