В США заявили, что будут добиваться продления механизма трансграничной помощи в Сирии

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что "Россия заблокировала эту резолюцию, несмотря на подавляющую поддержку в СБ и призывы генсека ООН, гуманитарных структур ООН и неправительственных организаций, работающих в стране"

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Власти США разочарованы блокировкой Россией западного варианта резолюции Совета Безопасности ООН о продлении механизма трансграничной помощи в Сирии и будут добиваться его дальнейшего действия. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Я бы сказал, что Соединенные Штаты глубоко разочарованы негуманным вето России по трансграничной помощи Сирии. Мы неоднократно заявляли, что Совет Безопасности ООН должен санкционировать продление на 12 месяцев трансграничного доступа в Сирии для сохранения этой жизненно важной для сирийского народа поддержки", - утверждал он. По версии Миллера, "Россия заблокировала эту резолюцию, несмотря на подавляющую поддержку в СБ и призывы генсека ООН, гуманитарных структур ООН и неправительственных организаций, работающих в стране".

"США продолжат оказывать поддержку сирийскому народу, и мы по-прежнему привержены продлению действия трансграничного механизма. Это является моральным и гуманитарным императивом, и сирийский народ рассчитывает на то, что это будет сделано. Так что мы продолжим добиваться этой цели", - отметил руководитель пресс-службы Госдепартамента.

Ранее Россия использовала право вето при голосовании в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции, представленному Бразилией и Швейцарией. Он подразумевал продление работы единственного пункта пропуска "Баб-эль-Хава" на границе Сирии и Турции. Позднее Совет Безопасности ООН также не принял проект российской резолюции о продлении механизма трансграничной помощи в Сирии на 6 месяцев. Против выступили Великобритания, США и Франция, остальные делегации воздержались. Механизм трансграничной помощи действовал с 2014 года.

Как подчеркнул постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, механизм трансграничной помощи в Сирии используется Западом для подпитки террористов в Идлибе.