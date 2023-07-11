МИД Армении приветствует решение международного суда по Азербайджану

По информации ведомства, этим решением суд единогласно подтверждает, что наличие и функционирование азербайджанского КПП в Лачинском коридоре является дискриминационным по расовому признаку

ЕРЕВАН, 11 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Армении выступило с заявлением в связи с решением Международного суда от 6 июля, согласно которому Азербайджан обязан обеспечить бесперебойное передвижение лиц и грузов по Лачинскому коридору. Заявление опубликовано во вторник на официальном сайте внешнеполитического ведомства Армении.

"Министерство иностранных дел Армении приветствует решение Международного суда от 6 июля 2023 года, полный текст которого был предоставлен сторонам 11 июля. Суд единогласно подтверждает свое решение от 22 февраля, вновь обязывающее Азербайджан до вынесения окончательного решения по делу в соответствии с его обязательствами по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации "принять все имеющиеся в его распоряжении меры для обеспечения бесперебойного передвижения лиц, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях", - говорится в заявлении.

Решением от 6 июля суд единогласно подтверждает, что наличие и функционирование азербайджанского КПП в Лачинском коридоре является дискриминационным по расовому признаку, отмечается в документе МИД. Суд счел, что "напряженная ситуация между сторонами подтверждает необходимость эффективного выполнения данного решения", которое было принято для предотвращения непосредственной угрозы нанесения непоправимого ущерба правам этнических армян, согласно Международной Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, которая сознательно игнорировалась и игнорируется Азербайджаном.

"Можем констатировать, что решение суда от 6 июля еще раз доказывает, что претензии Азербайджана относительно выполнения решения суда от 22 февраля были ложными и являются манипуляцией", - говорится в релизе МИД Армении.

Внешнеполитическое ведомство Армении призывало других международных субъектов, в частности Совет Безопасности ООН, предпринять все шаги для обеспечения немедленного и эффективного выполнения решения суда Азербайджаном.