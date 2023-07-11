11 июля, 20:19

Грузия приветствует подтверждение со стороны НАТО намерения принять страну в альянс

В МИД республики пояснили, что страна также выражает готовность "вновь продолжить активное вовлечение в миссии и операции альянса"

ТБИЛИСИ, 11 июля. /ТАСС/. Грузинская сторона приветствует намерение НАТО принять страну в состав организации с сохранением плана действий для членства в альянсе, отображенное в заявлении по итогам саммита в Вильнюсе. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии.

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"Грузинская сторона приветствует отраженную в итоговом документе поддержку, как политическую, так и в практическом измерении. Для Грузии чрезвычайно важно подтвержденная готовность стран-членов на саммите, чтобы продолжилась работа в направлении выполнения принятого на бухарестском саммите решения о том, что Грузия станет членом НАТО", - говорится в заявлении.

МИД отмечает, что страна приветствует твердую позицию НАТО о том, что "недопустимы попытки ограничения выбора внешней политики и политики безопасности суверенных стран". Грузия также выражает готовность "вновь продолжить активное вовлечение в миссии и операции НАТО".

Согласно принятому 11 июля в Вильнюсе итоговому заявлению, НАТО подтверждает принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году решение о том, что Грузия "станет членом альянса с выполнением плана действий для членства в качестве интегральной части этого процесса". 

Теги:
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