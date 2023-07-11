11 июля, 20:09,
обновлено 11 июля, 20:38
Расследование утечек газа из "Северных потоков"

В Китае выступили за профессиональное расследование по "Северным потокам"

Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что необходимо в кратчайшие сроки завершить следственные действия

ООН, 11 июля. /ТАСС/. Китай выступает за профессиональное расследование диверсий на "Северных потоках", надо скорее завершить следственные действия. Об этом заявил во вторник заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан, выступая на созванном по инициативе России заседании Совета Безопасности всемирной организации.

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"Принципиально важно принять меры к установлению авторства этих диверсий, для этого следует провести расследование в профессиональном ключе. Необходимо следить за тем, чтобы выводы были беспристрастными и могли бы выдержать испытание временем, - сказал дипломат. - На протяжении длительного периода времени проводились расследования обстоятельств взрывов на трубопроводах. Мы до сих пор не получили конкретных выводов. Чем дольше будут длиться эти процессы, тем сложнее будет добраться до истины".

"Необходимо отреагировать на озабоченности международного сообщества и завершить в кратчайшие сроки следственные действия", - подчеркнул зампостпреда КНР.

Шуан считает, что любые расследования по "Северным потокам" должны предусматривать сотрудничество с Россией. 

Теги:
КитайРасследование утечек газа из "Северных потоков"
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