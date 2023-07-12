11 июля, 21:28

Глава правящей партии Грузии считает, что НАТО боится быть втянутой в вооруженный конфликт

Ираклий Кобахидзе отметил, что этот страх отражен в коммюнике организации

ТБИЛИСИ, 12 июля. /ТАСС/. Организация Североатлантического договора (НАТО) боится быть вовлеченной в вооруженную конфронтацию. Об этом заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.

Читайте также
Итоговое заявление лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Основное

"Нас спрашивают, боимся ли мы войны? Как будто, когда боишься войны - это плохо. Боишься, потому что не хочешь, чтобы население оказалось в таком же положении, как на Украине. <…> Этот страх нормален. Этот страх отражен и в коммюнике НАТО. НАТО боится [войны]. Ну и если Грузия боится, то это естественно", - сказал он. 

Теги:
Грузия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация