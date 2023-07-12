Глава правящей партии Грузии считает, что НАТО боится быть втянутой в вооруженный конфликт

Ираклий Кобахидзе отметил, что этот страх отражен в коммюнике организации

ТБИЛИСИ, 12 июля. /ТАСС/. Организация Североатлантического договора (НАТО) боится быть вовлеченной в вооруженную конфронтацию. Об этом заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.

"Нас спрашивают, боимся ли мы войны? Как будто, когда боишься войны - это плохо. Боишься, потому что не хочешь, чтобы население оказалось в таком же положении, как на Украине. <…> Этот страх нормален. Этот страх отражен и в коммюнике НАТО. НАТО боится [войны]. Ну и если Грузия боится, то это естественно", - сказал он.