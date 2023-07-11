В Суверенном совете Судана заявили, что не просили у России помощи в военном отношении

Зампредседателя совета Малик Агар в июне посетил Москву, где его принял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

КАИР, 11 июля. /ТАСС/. Суверенный совет Судана (руководящий орган в стране) не обращался к России за военной помощью. С таким заявлением выступил во вторник заместитель председателя совета Малик Агар.

"Мы [Суверенный совет] не просили Москву помочь нам в военном отношении", - отметил Агар, слова которого привел телеканал Al Jazeera.

В конце июня Агар посетил Москву, где был принят министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Тогда заместитель главы Суверенного совета Судана поблагодарил Россию за оказанную его стране гуманитарную помощь. Он также указал, что в ходе визита не обсуждал вопросы поставок вооружений.