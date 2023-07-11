Экс-разведчик США заявил, что Украина никогда не станет членом НАТО

К такому выводу Скотт Риттер пришел после проведенного в Вильнюсе саммита Североатлантического альянса

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Саммит НАТО в Вильнюсе стал подтверждением того, что Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса. С такой оценкой выступил, отвечая на вопрос ТАСС, бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

Комментируя итоги саммита НАТО в эфире U. S. Tour of Duty, канала на платформе YouTube, Риттер выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский "разозлен тем, что ему не предоставили членство в НАТО". "НАТО обсуждает возможность членства Украины, не приглашая за стол саму Украину", - продолжил он.

"Зеленского убедили в том, что он находится в центре Вселенной, но это не так. Его убедили в том, что Украина важна для НАТО и Запада, и это тоже не так", - отметил Риттер. По его словам, НАТО использует Украину, предоставляет ей свои технологии для противостояния с РФ, при этом не желая вступать в прямую конфронтацию из-за угрозы больших потерь.

"Зеленский и вся Украина должны осознать, что НАТО приносит их в жертву, Украина никого не волнует", - продолжил Риттер. "Украина никогда не будет в НАТО, никогда. И саммит в Вильнюсе продемонстрировал реальное положение вещей", - подчеркнул он. Риттер также выразил надежду на то, что позиция Североатлантического альянса, которая, по его словам, грозит "неминуемой гибелью" украинских военных, подтолкнет руководство в Киеве к тому, чтобы "самому начать просить о мире".