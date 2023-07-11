В Швеции не ожидают развертывания тактического ядерного оружия НАТО

По словам министра обороны страны Пола Йонсона, в настоящее время неясно, смогут ли шведские призывники воевать в составе альянса

СТОКГОЛЬМ, 11 июля. /ТАСС/. Министр обороны Швеции Пол Йонсон не ожидает развертывания тактического ядерного оружия НАТО в королевстве. Об этом он заявил во вторник в интервью телеканалу SVT.

"Я так не думаю. Но, с другой стороны, нам, конечно, придется поддержать [блок], потому что НАТО - это военный союз, основанный как на обычном, так и на ядерном сдерживании".

По словам министра, в настоящее время неясно, могут ли шведские призывники воевать в силах НАТО. В настоящее время этот вопрос изучается.

"Это еще предстоит выяснить. В том виде, в каком сейчас сформулировано законодательство, для защиты Швеции должны использоваться призывники. Но ясно, что можно обсуждать, где это начинается и заканчивается, когда мы являемся частью оборонного альянса", - отметил он.

В понедельник Турция согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО после переговоров турецкого президента Тайипа Эрдогана с премьером королевства Ульфом Кристерссоном, генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом и главой Евросовета Шарлем Мишелем перед саммитом НАТО в Вильнюсе. Швеция при этом обещала Турции не поддерживать организации, объявленные Анкарой террористическими, и оказать ей всяческое содействие в вопросе евроинтеграции.

28 июня прошлого года в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля. В то же время турецкие законодатели не приняли протокол о вступлении Швеции в альянс, потребовав от Стокгольма выполнения всех положений Мадридского меморандума о борьбе с терроризмом. Парламент Венгрии также еще не проголосовал за вступление Швеции в НАТО.