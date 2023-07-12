Во Франции заявили, что поставка Киеву ракет не приведет к эскалации на Украине

Французский министр вооруженных сил Себастьен Лекорню отметил, что это вооружение позволит Украине "осуществлять оборону"

ПАРИЖ, 12 июля. /ТАСС/. Поставка Киеву французских ракет SCALP не приведет к эскалации украинского конфликта. Об этом заявил во вторник министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, комментируя в эфире телеканала LCI решение Парижа поставить Украине ракеты дальнего радиуса действия.

"Речь не идет об эскалации, но это позволит Украине осуществлять оборону", - утверждал он.

Министр отметил, что радиус действия ракет составляет 250 км. Лекорню отказался сообщить, о каком количестве идет речь, поскольку такая информация носит стратегический характер. "Часть ракет уже поставлена, другая - в процессе", - сказал глава французского оборонного ведомства. "Эти ракеты позволят Украине наносить удары на глубину в ходе контрнаступления, в частности по командным центрам за линией фронта", - добавил он.

Лекорню утвердительно ответил на вопрос, получила ли Франция от украинской стороны заверения в том, что ракеты не будут применены против российской территории. "Разумеется", - сказал министр, реагируя на слова ведущего.

Президент Франции Эмманюэль Макрон по прибытии на саммит НАТО в Вильнюсе 11 июля заявил, что Париж намерен передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия, не назвав тип поставляемых снарядов. Позже Agence France-Presse сообщило, что первые ракеты были поставлены в тот момент, когда французский лидер об этом объявил. По данным агентства Reuters, Франция намерена поставить Украине в общей сложности 50 ракет SCALP, которые будут адаптированы для применения самолетами советского образца.