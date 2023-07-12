В Ереване заявили об обстреле азербайджанскими военными позиций ВС Армении на границе

В Минобороны Армении уточнили, что это произошло в районе озера Сев Лич

ЕРЕВАН, 12 июля. /ТАСС/. Подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия в направлении армянских позиций, расположенных в районе озера Сев Лич (Черное озеро) в Сюникской области Армении. Об этом во вторник сообщает пресс-служба оборонного ведомства в Ереване.

"11 июля в 20:50 (19:50 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия в направлении армянских позиций, расположенных в районе озера Сев Лич. В то же время информируем, что сообщение Министерства обороны Азербайджана о том, что подразделения ВС Армении с 21:15 (20:15 мск) по 21:30 (20:30 мск) обстреливали азербайджанские позиции, расположенные в восточной части границы не соответствует действительности", - говорится в релизе Минобороны.

В оборонном ведомстве Армении ранее проинформировали, что в 17:35 (16:35 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским боевым позициям на армяно-азербайджанской границе.