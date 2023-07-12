Лидеры НАТО расскажут Зеленскому, почему Украину пока рано принимать в альянс

Генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первого дня саммита сообщил, что страны на саммите в Вильнюсе сделали "три шага навстречу" Киеву

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Открытие Совета Украина - НАТО (СУН) станет в среду главным событием второго и заключительного дня саммита глав государств и правительств альянса в Вильнюсе. В этом заседании примет участие президент Украины Владимир Зеленский, который ранее заявлял, что не поедет в Вильнюс, если его не удовлетворят обещания НАТО по поводу приема Украины в альянс.

Все решения по поводу Украины саммит НАТО уже принял за первый день переговоров, в котором Зеленский не участвовал. В частности, альянс подтвердил, что Украина будет принята в НАТО, но сможет получить приглашение только по завершении военного конфликта, после того как выполнит все условия для приема, а также когда все страны альянса единогласно утвердят это решение.

Теперь эти результаты саммита лидеры альянса лично доведут до Зеленского.

Три шага навстречу Украине

Как сообщил по итогам первого дня саммита НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг, страны на саммите в Вильнюсе сделали "три шага навстречу Украине".

Во-первых, они приняли решение не требовать от Украины выполнения плана действий для членства в НАТО. Во-вторых, они утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине. В-третьих, страны-участницы одобрили создание Совета Украина - НАТО, в котором "Украина и страны НАТО будут равноправными партнерами". По его словам, условия для вступления Украины в НАТО будут оценивать страны - члены альянса.

Говоря об условиях, Столтенберг подчеркнул, что в первую очередь Украина должна модернизировать и реформировать институты обороны и безопасности, а также обеспечить эффективную борьбу с коррупцией. Кроме того, по словам генсека альянса, союзники согласны с тем, что не время делать Украину членом НАТО, пока страна находится в состоянии конфликта.

Ответ на критику Зеленского

НАТО никогда не называет временных рамок в процессе вступления стран в альянс, заявил Столтенберг, комментируя по просьбе журналистов критику со стороны Зеленского декларации саммита по вопросу членства Киева.

Ранее украинский лидер высказал недовольство в связи с тем, что страны НАТО не намерены принимать конкретные решения о сроках приглашения Киева в альянс на саммите организации в Вильнюсе. Он заявил, что "Украина заслуживает уважения", и назвал "неопределенность партнеров" слабостью.

Военная поддержка

Что касается многолетней программы военной помощи Украине, по словам Столтенберга, ее цель - перестроить сектор обороны и безопасности [Украины] и перейти от советских стандартов к стандартам НАТО.

Генсек НАТО также заявил, что страны альянса будут продолжать активно вооружать Украину и тренировать ее армию, и признал, что альянс начал готовить и тренировать украинские войска в 2014 году.

Столтенберг сообщил, что страны НАТО подтвердили планы подготовки украинских летчиков для F-16. "Наша работа сейчас состоит в том, чтобы сделать все, чтобы Украина побеждала <...> [в конфликте], гарантируя снабжение оружием и боеприпасами, потому что, если Украина не останется демократической и независимой страной, не будет основ для обсуждения гарантий безопасности или вступления в НАТО", - добавил он.

По словам генсека, Украина значительно приблизилась к НАТО. Как продолжил Столтенберг, с 2014 года происходит укрепление армии, с февраля прошлого года Украина продемонстрировала масштабы своей подготовки и высокую обороноспособность, совместимость с силами НАТО.

Двусторонние поставки

Конкретные пакеты военной помощи также назвали отдельные страны НАТО. Так, Франция обещала передать Киеву порядка 50 крылатых ракет дальнего радиуса действия SCALP (аналог британской Storm Shadow). Киев и Париж подписали соглашение о военном сотрудничестве, предусматривающее, в частности, увеличение военной помощи Украине на €170 млн и совместное производство запчастей для техники, сообщил украинский министр обороны Алексей Резников.

Германия предоставит пакет помощи на €700 млн, в который войдут 40 бронемашин Marder и 25 старых танков Leopard 1 A5, две стартовые установки ЗРК Patriot, пять ремонтно-эвакуационных бронемашин и 20 тыс. единиц артиллерийских боеприпасов.

Норвегия увеличит финансирование Украины на 2,5 млрд крон (примерно $236 млн).

Польша "предоставит инфраструктуру для подготовки пилотов для F-16". Не исключено, что в среду на заседании СУН последуют и другие обещания со стороны стран альянса.