Байден и Эрдоган обсудили помощь Киеву, укрепление связей и вступление Швеции в НАТО

Президенты США и Турции обменялись мнениями по приоритетным вопросам в сфере обороны и экономики

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган на встрече на полях саммита НАТО в Вильнюсе во вторник обсудили поддержку Украины, наращивание двустороннего сотрудничества, а также вопросы, касающиеся согласия Анкары на принятие Швеции в Североатлантический альянс. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Президент Байден поздравил президента Эрдогана с достижением им договоренностей с премьер-министром Швеции [Ульфом] Кристерссоном и генеральным секретарем НАТО [Йенсом] Столтенбергом относительно передачи в парламент для ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО, - говорится в документе. - Президенты обсудили усилия по укреплению двустороннего сотрудничества, приветствовав последний раунд консультаций в рамках стратегического механизма и обменявшись мнениями по приоритетным вопросам в сфере обороны и экономики. Они также обсудили региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, включая их неизменную поддержку Украины и важность сохранения стабильности в Эгейском море".

Турция 10 июля согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО после консультаций Эрдогана с Кристерссоном, Столтенбергом и главой Евросовета Шарлем Мишелем перед саммитом НАТО в Вильнюсе. Швеция при этом обещала Турции не поддерживать организации, объявленные Анкарой террористическими, и оказать ей всяческое содействие в вопросе евроинтеграции.

Байден ранее выразил уверенность в том, что в свете согласия Анкары на принятие Швеции в НАТО саммит альянса в Вильнюсе можно считать историческим. Он выразил надежду на укрепление сотрудничества США и Турции в рамках НАТО. Турецкий лидер в свою очередь заявил о начале нового этапа в отношениях Вашингтона и Анкары.