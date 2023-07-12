11 июля, 21:45

Эксперт заявил, что решения НАТО вызывают тревогу

Директор программы внешнеполитических исследований и старший научный сотрудник вашингтонского Института Брукингса Майкл О'Хэнлон отметил, что предпочтительнее были бы договоренности, к которым могла бы в перспективе присоединиться и Россия

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Решения НАТО, принимаемые на саммите в Вильнюсе, вызывают обеспокоенность, предпочтительнее в нынешней кризисной ситуации были бы такие договоренности, к которым могла бы в перспективе присоединиться и Россия. Такое мнение выразил во вторник ТАСС директор программы внешнеполитических исследований и старший научный сотрудник вашингтонского Института Брукингса Майкл О'Хэнлон, комментируя ключевые положения итогового заявления нынешнего саммита НАТО, касающиеся России и Украины.

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"Я обеспокоен. Я предпочитаю иной тип договоренностей и архитектуры в сфере безопасности. [Предпочитаю договоренности] того типа, который, возможно, в какой-то момент включал бы Россию. Несмотря на то, что у меня не вызывают симпатии действия президента [России Владимира] Путина", - сказал эксперт.

НАТО утверждает в итоговом заявлении, принятом по завершении первого дня саммита в столице Литвы, что Россия превратилась в самую значительную и прямую угрозу для входящих в нее стран, а также мира и стабильности в Евроатлантике. Кроме того, по мнению блока, будущее Украины - в НАТО. Приглашение присоединиться к НАТО может быть направлено Украине, "когда союзники придут к согласию и [когда Киевом] будут выполнены [предъявляемые Западом] условия", говорится в принятом в Вильнюсе заявлении. 

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