СМИ сообщили, что житель юга Швеции на акции сожжет устав НАТО вместо Корана

Мужчина пояснил, что намерение сжечь священную книгу мусульман было вызвано желанием остановить или хотя бы затормозить процесс присоединения его страны к альянсу

СТОКГОЛЬМ, 12 июля. /ТАСС/. Получивший разрешение полиции на проведение манифестации с сожжением Корана 29-летний житель Хельсингборга по имени Лукас намерен вместо священной книги мусульман сжечь устав НАТО. К такому решению он пришел после известия о согласии Турции ратифицировать шведскую заявку на вступление в Североатлантический альянс, сообщает во вторник газета Aftonbladet.

Акция назначена на 12 июля. Место проведения - одна из центральных площадей Хельсингборга, Стурторгет.

По словам манифестанта, намерение сжечь Коран было вызвано желанием остановить или хотя бы затормозить процесс присоединения Швеции к НАТО. "У меня есть много что сказать на манифестации о НАТО и о шведском государстве", - сказал Лукас. Продолжая, он отметил, что совсем не одержим идеей сожжения Корана. Мысль о подобной манифестации пришла ему менее двух недель назад. Ему поступили звонки от людей, возмущенных планируемой им акцией. "Я хочу принести извинения всем, кого это обидело и причинило боль", - продолжил Лукас.

При этом он не раскаивается в том, что подал заявку на сожжение Корана. "Если я чувствую, что для спасения чьей-то жизни я должен толкнуть кого-то третьего, я это сделаю, - объяснил Лукас свой подход. - Но если бы был какой-то способ сделать это, никого не обидев, то вместо этого я выбрал бы его".