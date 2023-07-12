11 июля, 21:36

СМИ: в Иракском Курдистане освободили похищенных ИГ в 2014 году двух езидок

По данным телеканала Rudaw, девушки "находятся в специально отведенном месте, в ближайшее время они воссоединятся со своими родными"

КАИР, 12 июля. /ТАСС/. Сотрудники Бюро по спасению похищенных лиц при канцелярии главы Иракского Курдистана (автономного региона на севере Ирака) разыскали и освободили двух девушек-езидок, похищенных в 2014 году и удерживаемых сторонниками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил во вторник курдский телеканал Rudaw со ссылкой на директора бюро Хусейна аль-Каиди.

По его словам, сейчас обе девушки, которые являются родными сестрами, "находятся в специально отведенном месте, в ближайшее время они воссоединятся со своими родными". При этом аль-Каиди "из соображений безопасности" отказался уточнить, где именно были найдены девушки, отметив, что правительство Иракского Курдистана намерено продолжить работу "везде, где могут находиться семьи сторонников ИГ, для спасения удерживаемых ими лиц".

Как отмечает телеканал, властям Иракского Курдистана удалось найти и освободить более 3,5 тыс. похищенных игиловцами езидов, однако в нескольких районах в Сирии и Ираке, находившихся под контролем ИГ, женщины-езидки удерживаются до сих пор. Тем же, которых удалось освободить, требуется в первую очередь серьезная психологическая поддержка, а также помощь в возвращении к нормальной жизни.

Езиды - курдскоязычное этнорелигиозное меньшинство в Ираке, исповедуют езидизм, уходящий корнями в зороастризм. В 2014 году банды ИГ вторглись в район горной местности Синджар, где компактно проживали езиды, и устроили над ними жестокие расправы. В июне 2016 года Комиссия при ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии пришла к выводу, что группировка ИГ виновна в совершении против общины езидов актов геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности. 

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