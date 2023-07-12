Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций своих военных со стороны Армении

Также в военном ведомстве сообщили, что армянские формирования попытались возвести фортификационные сооружения в зоне размещения российских миротворцев в Карабахе

БАКУ, 12 июля. /ТАСС/. Позиции вооруженных сил Азербайджана подверглись обстрелам с армянской стороны, заявило во вторник министерство обороны страны.

"Подразделения вооруженных сил Армении с 21:15 до 21:30 (с 20:15 до 20:30 мск) с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кельбаджарского района. Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении", - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

Кроме того, по данным азербайджанской стороны, в зоне размещения российских миротворцев в Карабахе армянские формирования предприняли попытку возведения фортификационных сооружений. "11 июля с 19:00 до 19:15 (с 18:00 до 18:15 мск) члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района. Работы были остановлены после вмешательства азербайджанских подразделений", - говорится в сообщении.